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السيسي: مصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية تليق بالمصريين

كتب:

شريف سليمان
10:39 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة «حياة كريمة»، بداية تدشين الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملا صحيا وعقليا وثقافيا، إيمانا بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «مصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتجسد تضحياتهم».

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