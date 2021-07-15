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السيسي: الجنوح للسلام لا يعني المساس بمقدراتنا.. لدينا خيارات متعددة

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محمود البدوي
10:37 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال المساس بمقدرات هذا الوطن، الذي لن نسمح لأيٍ من كان أن يقترب منه، ولدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقًا للموقف وطبقًا للظروف.

وأضاف «السيسي»، في كلمته أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، اليوم الخميس، «شعب مصر إنني على عهد ووعي، أجدده بين حين وآخر، أن أظل ابنًا لهذا الوطن، عاملًا من أجله متجردًا من الهوى، مخلصًا لإرادتكم، واثقًا في قدراتكم، مؤمنًا بعزائمكم داعيًا الله بالتوفيق والسداد».

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