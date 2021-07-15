السيسي: حلمي لوطني كبير وعظيم.. وعزيمتي في تحقيقه لا تحيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «الأحلام لا تسقط بالتقادم، وأؤكد لكم أن الإيمان بالحلم، يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل، وإن حلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم، وعزيمتي في تحقيقه لا تحيد مثل عزيمتكم».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «فلنخلص في أحلامنا لمصر، ونعمل من أجلها على الدوام، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ووقع الرئيس على وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في إستاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

هذا، ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».