السيسي: أشكر كل عامل بنى لمصر المجد وكل فلاح زرع لها الأمل وكل عامل أضاء لها النور

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لرجال القوات المسلحة والجيش المصري، على ما قدموه وما يقدمونه من تضحيات لصون كرامة الوطن وحماية مقدراته، موجها التحية والشكر لرجال الشرطة المصرية، أيضا، على دورهم المحفور بالنور في مواجهة الإرهاب الأسود.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «أشكر كل عامل بنى لمصر المجد، وكل فلاح زرع لها الأمل، وكل عامل أضاء لها النور».