رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: أشكر كل عامل بنى لمصر المجد وكل فلاح زرع لها الأمل وكل عامل أضاء لها النور

كتب:

شريف سليمان
10:42 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لرجال القوات المسلحة والجيش المصري، على ما قدموه وما يقدمونه من تضحيات لصون كرامة الوطن وحماية مقدراته، موجها التحية والشكر لرجال الشرطة المصرية، أيضا، على دورهم المحفور بالنور في مواجهة الإرهاب الأسود.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «أشكر كل عامل بنى لمصر المجد، وكل فلاح زرع لها الأمل، وكل عامل أضاء لها النور».

اقرأ المزيد:

السيسي: «ربنا قالي هخلي معاك البركة وريني هتعمل إيه في بلدك»

السيسي: واجهنا موجة إرهاب عاتية.. والمواطن بطل الإصلاح الاقتصادي

السيسي: أفخر بما حققه المصريون لاستعادة البلاد ممن أرادوا سلب هويتها

السيسي للمصريين: بصوا حوالينا كويس وأنتم تعرفوا إن ربنا نجانا من كل شر

السيسي: لما كنت بشوف مناطق ظروفها صعبة كنت بحلم إن ده يتغير

السيسي: إطلاق «حياة كريمة» تدشين للجمهورية الجديدة

السيسي: «حياة كريمة» أعظم مشروع لتطوير الريف.. ويستهدف أكثر من 4 آلاف قرية

فنانون وإعلاميون ورجال أعمال.. بالأسماء: تعرف على سفراء «حياة كريمة»

عاجل.. السيسي يوقع وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة «صور»

إطلاق «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» في المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة»

«مصر جات قبل التاريخ».. شيرين تشدو أمام الرئيس في مؤتمر حياة كريمة

كريم عبدالعزيز: مبادرة «حياة كريمة» هترجع للقرية المصرية مقامها

محيي الدين: مبادرة حياة كريمة تحظى بترحيب واهتمام «الأمم المتحدة»

مقدمة «حياة كريمة»: الرئيس السيسي دعا ضحية كمسري قطار منوف للمؤتمر

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية تجتاز السياج التقني بالقرب من الحدود