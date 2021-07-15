رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي للمصريين عن مفاوضات السد الإثيوبي: لا يليق بنا أن نقلق أبدا

كتب:

شريف سليمان
10:44 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أخذت بالأسباب في كل شيء متعلق بمفاوضات السد الإثيوبي، موضحًا: «بنقول للآخرين أنتم بتعيشوا وإحنا بنعيش، ومصر دولة كبيرة».

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «هقول تعبير.. لا يليق بنا أن نقلق أبدًا».

اقرأ المزيد:

السيسي: إطلاق «حياة كريمة» تدشين للجمهورية الجديدة

السيسي: «حياة كريمة» أعظم مشروع لتطوير الريف.. ويستهدف أكثر من 4 آلاف قرية

فنانون وإعلاميون ورجال أعمال.. بالأسماء: تعرف على سفراء «حياة كريمة»

عاجل.. السيسي يوقع وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة «صور»

إطلاق «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» في المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة»

«مصر جات قبل التاريخ».. شيرين تشدو أمام الرئيس في مؤتمر حياة كريمة

كريم عبدالعزيز: مبادرة «حياة كريمة» هترجع للقرية المصرية مقامها

محيي الدين: مبادرة حياة كريمة تحظى بترحيب واهتمام «الأمم المتحدة»

مقدمة «حياة كريمة»: الرئيس السيسي دعا ضحية كمسري قطار منوف للمؤتمر

الرئيس السيسي يكرم مجموعة من العاملين في المشروع القومي «حياة كريمة»