السيسي للمصريين عن مفاوضات السد الإثيوبي: لا يليق بنا أن نقلق أبدا
كتب:
شريف سليمان
10:44 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أخذت بالأسباب في كل شيء متعلق بمفاوضات السد الإثيوبي، موضحًا: «بنقول للآخرين أنتم بتعيشوا وإحنا بنعيش، ومصر دولة كبيرة».
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «هقول تعبير.. لا يليق بنا أن نقلق أبدًا».