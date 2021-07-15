معز مسعود يُغلق التعليقات على منشور تهديده لـ تامر حسني

أغلق الداعية والمنتج معز مسعود، التعليقات، على المنشور الذي نشره قبل قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قبل قليل، الخاص بدعم زوجته الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها الأخيرة والتي أثيرت قبل ساعات، بعد تبرأها من أحضان الفنان تامر حسني في فيلم «مش أنا».

وكانت الفنانة حلا شيحة، هي الأخرى، أغلقت التعليقات، على منشورها الخاص بتبرأتها من الفيلم وتحريم الفن، والتي نشرته صباح اليوم الخميس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ووجه معز مسعود تهديدًا إلى الفنان تامر حسني، بعد عدم تنفيذ وعده لزوجته حلا شيحة، قائلًا: «لو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص اجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام».

حلا شيحة لـ تامر حسني: «منفذش وعده ليّا»

يذكر أن الفنانة حلا شيحة انتقدت تامر حسني بعد نشره الكليب الغنائي، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة، ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحة: «إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .(إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».