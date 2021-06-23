بأمر من معز مسعود.. حلا شيحة تُمنع من حضور العرض الخاص لفيلم تامر حسني

احتفل منذ قليل الفنان تامر حسني بالعرض الأول والخاص لفيلمه السينمائي الجديد «مش أنا» الذي يقوم ببطولته رفقة الفنانة حلا شيحة.

حضر تامر حسني العرض الخاص للحفل رفقة زوجته ووالدته وعدد كبير من أصدقائه وزملائه وعدد من الصحفيين الذين قاموا بدعوتهم لمشاهدة العرض الأول.

وعلمت «الوطن» أن الفنانة حلا شيحة بطلة العمل قد اعتذرت عن الحضور، وأوضحت المصادر أن سبب الاعتذار هو أمر من زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود بالابتعاد عن حضور أي مناسبات فنية أو إعلامية حتى لا تسأل عن أمور شخصية.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدوانى وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكى وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول شاب يُدعى حسن والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم «الفلوس» الذي قدمه عام 2019 بجانب عدد من الأبطال ومنهم زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وعدد من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التى قدمها تامر حسني فظهر كضيف شرف في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي شارك فيه مع أحمد السقا وهادي الجيار ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وإدوارد وعدد آخر من الفنانين.