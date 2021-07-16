تسليم 6 جمعيات عقود شراكة بالمرحلة الثانية لمشروع «ابنتي الغالية» بقنا

وزعت، نرمين رياض المدير التنفيذى لـ«كوبتك أورفانز»، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، عقود الشراكة لعدد 6 من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية لمشروع «ابنتي الغالية»، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «ابنتي الغالية» هو تجربة متميزة جدا، كما أن النتائج التي حققها المشروع في المرحلة الأولى هي التي جعلت المديرية ترحب بتكرار المشروع في المجتمعات المحلية بالمحافظة.

وتقول نرمين رياض، إن فكرة مشروع «ابنتي الغالية» تقوم على توفير الفرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة، لمعايشة تجربة العمل معا في محبة وسلام وبروح الفريق، مما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي، والاجتماعي.

وتابعت بأن مشاركة الأخت الكبرى، وهي فتاة في مرحلة التعليم الثانوي والجامعة، مع الأخت الصغيرة، وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي، عادة ما تكون أكثر عرضة للتسرب من المدرسة، في العديد من الأنشطة التي تحسن من المستوى التعليمي للأخت الصغيرة، وتساعدها على الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة، بل وتعلم القيم الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي.

وواصلت: تلتقي الأخت الكبرى مع أختها الصغرى بمجمل حوالي 4 ساعات أسبوعيا، تقوم فيه بدور المرشد والرفيق، مقابل مصروف شهري يساعدهم على استكمال تعليمهم بمقابل 400 جنيه.

وتابعت كما يساعد المشروع على إعدادهن لسوق العمل ومساعدتهن في كيفية إدارة مشروع صغير وتعليم بعض الحرف التي تمكنهن من الحصول على دخل ثابت يساعدهن وأسرهن على العيش الكريم.

وأشارت إلى أن موازنة المشروع بمحافظة قنا تصل إلى 12 مليون جنيه، وسيعمل المشروع على تعيين 30 من شباب الخريجيين بمرتبات من 2000 جنبه إلى 3500 جنيه شهريا، كما يستهدف المشروع عدد 350 فتاة جامعية، حيث تحصل كل منهم على مكافأة قدرها 400 جنيه شهريا، مساهمة في مصروفات تعليمها الجامعي، وعدد 500 تلميذ وتلميذة من أطفال المدارس الابتدائية، بحيث يوفر لهم احتياجاتهم من المواد والمستلزمات الدراسية، و250 فتاة من ثانوي فني بهدف تأهيلهن لسوق العمل وتدريبهن على إدارة المشروعات الصغيرة.