بنوك تقدم دعم التمويل العقاري في محافظة قنا

يستعد عددد من المواطنين للمشاركة في المبادرة الرئاسية للبنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري بنسبة 3٪ لذوي الدخل المنخفض والمتوسط​​، لذا يبحث المواطنون والشباب في محافظة قنا عن بنوك تقدم دعم التمويل العقاري 2021، للاستفادة من المبادرة الرئاسية، والحصول على وحدات سكنية ممولة من بنوك تابعة للبنك المركزي تحت رعاية الحكومة بنسب فائدة مخفضة على مدد وسنوات طويلة بأقساط قليلة لا تؤثر على الدخل، خاصة بعدما أعلنت كافة البنوك المصرية المملوكة للدولة والخاصة المشاركة في مبادرة التمويل العقاري 2021.

بنوك تقدم دعم التمويل العقاري 2021 محافظة قنا

وتستعرض «الوطن» عددًا من بنوك تقدم دعم التمويل العقاري 2021 محافظة قنا، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري عن البنوك المشاركة، كالتالي:

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك القاهرة.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- بنك القطري الوطني الأهلي QNB.

- بنك كريدي أجريكول.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك التنمية والائتمان الزراعي.

شروط دعم التمويل العقاري 2021 محافظة قنا

وبحسب البنك المركزي المصري، إن شروط المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 هي كما يلي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا تتجاوز الأسرة 6000 جنيه إسترليني ، ويجب ألا يتجاوز الفرد الواحد 4500 جنيهًا إسترلينيًا ، ويجب ألا تتجاوز الدفعة المقدمة 10 ٪ من إجمالي قيمة الوحدة.

- يجب أن يكون صافي الدخل الشهري لأصحاب الدخل المتوسط لا تتجاوز 10000 جنيه استرليني

- يجب ألا تتجاوز الأسرة 14000 جنيه، ويحق للعميل بما في ذلك الأبناء والقصر الاستفادة من خطة وحدة سكنية واحدة فقط، بشرط ألا يكون العميل قد استفاد من خطة التمويل العقاري السابقة

- سعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.

- يتعدى عمر العميل سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية عمر القرض المحدد، وأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات يمكن الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة.