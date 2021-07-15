26 مبادرة رئاسية ضمن مشروع «حياة كريمة».. اعرفها

تعد «حياة كريمة» أضخم المبادرات التي شهدتها الدولة المصرية في القرن الحادي والعشرين، إذ تضم المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى التي شملت عددًا كبيرًا من القرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز المشاريع التي تندرج تحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»:

- مبادرة تكافل وكرامة.

- مبادرة خفض كثافة الفصول.

- مبادرة دعم صحة الطفل.

- مبادرة مراكب النجاة.

- مبادرة 100 مليون صحة.

- مبادرة تنمية الأسرة المصرية.

- مبادرة مصر الرقمية.

- مبادرة مصر بلا غارمات.

و«حياة كريمة» واحدة من بين 20 مبادرة رئاسية متنوعة في زمن قياسي من أجل حياة أفضل، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أهم تلك المبادرات:

- مبادرة حياة كريمة.

- مبادرة كلنا واحد.

- مبادرة التمويل العقاري.

- مبادرة سكن لكل المصريين.

- الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

- مبادرة صحة المرأة المصرية.

- مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

- المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

- مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع.

- الحملة القومية للقضاء على الديدان الملعوية لطلاب المدارس الابتدائية.

- مبادرة أصلك الطيب.

- مبادرة لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة.

- المبادرة الرئاسية"مراكب النجاة".

- الحملة القومية للقضاء على فيروس سـي والكشف عن الأمراض غيرالسارية.

- المستشفيات النموذجية.

- مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز.

- التعلم التكنولوجي.

- تأهيل الشباب للقيادة.

- اتحضر للأخضر.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية لانطلاق مؤتمر مبادرة حياة كريمة والذي تم انعقاده باستاد القاهرة الدولي، وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الفنانيين والشخصيات العامة، وخلال الاحتفالية تم استعراض أبرز المشروعات التي تضمنتها مبادرة «حياة كريمة» وعدد المستفيدين منها وما تطمح إليه المبادرة في المراحل المقبلة.