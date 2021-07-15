عاجل.. الحكومة تقرر زيادة أيام إجازة عيد الأضحى 2021

عدَّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسمياً، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لتتم زيادتها يومين كاملين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء، خلال المشاركة في احتفالية إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» في استاد القاهرة الدولي اليوم.

وبموجب توجيه الرئيس، تمت إضافة يومي السبت الموافق 17 يوليو 2021، ويوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، لتبدأ الإجازة من يوم السبت 17 يوليو حتى السبت 24 يوليو، لمدة أسبوع كامل، بعدما كانت تبدأ من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو حتى السبت 24 يوليو.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي صادر عنها منذ قليل، أن تعديل موعد إجازة العيد، يأتي بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق «حياة كريمة».

ويسري قرار رئيس الوزراء، على كلٍ من المصالح الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، باعتبارها «إجازة رسمية مدفوعة الأجر».

وحسب بيان مجلس الوزراء؛ فإنه من المقرر استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.