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عاجل.. تعديل موعد إجازة عيد الأضحى: من 17 حتى 24 يوليو

كتب:

محمد مجدي
11:08 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتعديل إجازة عيد الأضحى، من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة.

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