حصاد معرض الكتاب.. مليون و700 ألف مشارك و225 مليون زيارة افتراضية

ودع الجمهور فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان «في القراءة حياة» خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورافقهما الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

ووجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض، حرصا على استكمال رسالة التنوير، وتحقيق العدالة الثقافية، ودعم صناعة الكتاب والنشر، وتجسيدا للقدرة على تنظيم الأحداث الدولية، في ظل تحديات جائحة كورونا، وأشادت بالتزام الزوار بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة.

وأعرب الدكتور هيثم الحاج، عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم، وقدم التحية لوزيرة الثفافة لدعمها الكبير وحرصها على إصدار قرارات ساهمت بشكل مباشر في إنجاح هذه الدورة، كان منها تخفيض قيمة الإيجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20٪؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلا عن زيادة 5 أيام على المدة المقررة، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار.

وأوضح أن المتابعات الميدانية، رصدت إشادات عديدة من الرواد بأساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التى تم تنفيذها .

يذكر أن الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليونا و700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التي شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 الف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 الف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

وجاءت أهم أرقام الحصاد الختامي للدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كالتالي:

أولا: مبادرة ثقافتك كتابك

تخطت مبيعات قطاعات َوزارة الثقافة المشاركة بمبادرة ثقافتك كتابك 160 ألف نسخة مباعة، حيث تراوحت أسعار العناوين بها من 1 إلى 20 جنيها، وتصدرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ95 ألف نسخة، وضمت قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب «شخصية مصر» 4 أجزاء، «الطاعون»، «أوقات عصيبة»، «الأخوة الأعداء»، «المسيح يصلب من جديد»، «عالم تسكنه الحيوانات»، «صحراء التتار»، «كتاب الزنوج»، «فلاسفة الأندلس»، «فئران ورجال» و«رسالة الغفران».

واحتلت الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز الثاني بـ35 ألف نسخة، وكان الأكثر مبيعا سلاسل «الزخائر»، «ذاكرة الكتابة»، «الهوية»، «آفاق عالمية»، «المسرح العالمي»، «الفلسفة وإصدارات النشر الإقليمي» و«قطر الندي» وكانت أعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة «بلاغات النساء»، «المعارف»، «نهج البلاغة»، «مختار الصحاح»، «تدهور الحضارة الغربية»، «مصر الحضارة»، «الثورة العرابية»، «ثلاثية عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي»، «فجر الضمير»، كما نفذت بعض العناوين منها «بطل هذا الزمان»، «الشقيقتان» والأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق، إضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الاقليمي، التي يبلغ سعرها 1 جنيه، و«مجلة قطر الندي» التي يبلغ سعرها 3 جنيهات.

دار الكتب والوثائق القومية

ووصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية قرابة 13 ألف نسخة من كتب التراث والكتب المحققة، وكان الإقبال الجماهيري الأكثر على عناوين «عجائب الآثار» 4 أجزاء، «أبكار الأفكار» 5 أجزاء، «جواهر القرآن»، «عيون التواريخ» 6 أجزاء، «ألف ليلة وليلة» 12 جزءًا، كتاب «الأمالي للقالي» 4 أجزاء، «أخبار البدان» جزئين، «أنباه الرواة على أنباه النحاة» 4 أجزاء، «الشاهنامة»، «اتعاظ الحنفا» 4 أجزاء، و«وثائق الديواني العالي» وقدمت خصما يصل إلى 25% على إصدارتها لجميع رواد المعرض.

المركز القومي للترجمة

ووصلت مبيعات المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قرابة 14 ألف نسخة، وجاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي»، «نهب الفقراء»، و«قائع ثورة الموريسكيين»، «حياة الإسكندر»، «اليوم الأخير لأدولف هتلر»، «اليهود في الامبراطورية العثمانية»، «تاريخ أوروبا في العصر الحديث»، «هيرودوت يتحدث عن مصر»، «من الشاطئ الآخر» لطه حسين، و«العقيدة والشريعة في الإسلام»، وقدم المركز خصما على أسعار الكتب يصل إلى 50% لطلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحفيين، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، والباحثون الأكاديميون، وأعضاء القضاء، والجيش، والشرطة، والعاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، هذا إلى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25% على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

صندوق التنمية الثقافية

وتولى قطاع صندوق التنمية الثقافية تسويق إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، إلى جانب مطبوعاته، حيث بلغ إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته 6000 نسخة وكان الأكثر مبيعا سلسلة «الكتاب الأول» التي تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، كما شهد جناح المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، إقبالا من الزوار، وكانت قائمة العناوين الأكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لأرنست همنجواي، التي صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي، وتقدم الرواية في 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، وأغنيات أحبها، وسلة الحكايات، والنحلة الكسولة، وعصفور ملك القلوب، وميمون أصبح مبدعا.