هيثم الحاج: معرض الكتاب المقبل في موعده يناير 2022

أعرب الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بنجاح الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تختتم فعالياتها غدا الخميس بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، مشيدا بالإقبال الكثيف على المعرض، وهو الأول في العالم منذ جائحة كورونا، الذي تخطى مجموع زائريه حاجز المليون زائر.

وأضاف الحاج علي لـ«الوطن»، أنّ مجرد تنظيم الدورة كان تحديا كبيرا نجحنا فيه، حيث وضعنا السيناريوهات المتوقعة وطرق مواجهتها، تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وقيادات الدولة، وكل قرار كان مدروسا من جميع الجوانب، سواء إجراءات الدخول وعدد الزائرين، وأماكن توزيع المطهرات.

وتابع رئيس هيئة الكتاب: «في ظني أنّه إضافة كبيرة أنّ لدينا جمهور واعٍ لكل الظروف التي أقيم فيها المعرض، وأصبح لدينا تحول رقمي عن طريق شبكة الانترنت، وهناك متابعة دقيقة حتى آخر ساعات المعرض، موضحا أنّه عقب انتهاء هذه الدورة الاستثنائية، سنعمل على الاستعداد للدورة المقبلة الـ53 لتقام في موعدها الطبيعي في يناير 2022، لتكون مصر نظمت معرضيين دوليين للكتاب في سنة مالية واحدة.

وشهد اليوم الـ13 لمعرض الكتاب أمس، الذي يقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 88 ألف مواطن لقاعات المعرض، ليتخطى إجمالي عدد الزائرين الفعلي للمعرض منذ افتتاحه حاجز المليون زائر، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وانطلقت فعاليات المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الحالي، بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.