بعد هجوم حلا شيحة.. كليب «بحبك» يرتفع لـ3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

رغم غضب وهجوم حلا شيحة على تامر حسني بعد عرض كليب «بحبك» من فيلم «مش أنا» إلا أن الكليب حصد خلال الساعات القليلة الماضية، أعلى نسب مشاهدة حيث حقق نجاحا في 48 ساعة فقط 3 ملايين المشاهدات.

كليب «بحبك» غناء تامر حسني، وكلمات الشاعر محمد محسن، وألحان محمد سراج، توزيع توما، وحقق مشاهدات تزيد على مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه قبل يوميين، ليصل إلى 3 ملايين مشاهدة بعد هجوم حلا علي الكليب وتسلط الضوء عليه بشكل أكبر.

حلا شيحة تهاجم تامر حسني

وفاجأت حلا شيحة أمس جمهورها، بالهجوم على تامر حسني، حيث كتبت عبر إنستجرام «الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب».

وتابعت: «إحنا كلنا عندنا اختبار في الدنيا، وأحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إنك جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقي فن بجد».

واضافت «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

واختتمت: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».