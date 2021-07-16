واشنطن: اعتذار «الحريري» عن عدم تشكيل حكومة تطور آخر مؤسف لشعب لبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة تطور آخر مؤسف لشعب لبنان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار بلينكن، إلى أن القادة اللبنانيين أن ينحوا جانبا خلافاتهم وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح بلينكن، أنه يجب أن تبدأ الحكومة في التحضير للانتخابات البرلمانية لعام 2022، وأن تُجرى بطريقة حرة وعادلة. وأضاف الوزير الأمريكي، «من الأهمية تشكيل حكومة لبنانية ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية».

واعتذر الحريري، أمس الخميس، بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تشكيل الحكومة، فيما قالت الرئاسة اللبنانية إن عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد.

وأشار عون، إلى أن الحريري غير مستعد لمناقشة أي تغيير في تشكيلة الحكومة المقترحة.

من جانبها، أعربت منظمة «الأمم المتحدة»، عن أسفها لعدم تمكن قادة لبنان من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، إيري كانيكو، في مؤتمر صحفي يومي من نيويورك: «نكرر الدعوة للقيادة السياسية في البلاد من أجل الاتفاق سريعا على تشكيل حكومة جديدة، قادرة على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها البلاد».

وأضافت كانيكو، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، ومنسقته الخاصة يوانا فرونِتسكا، سيواصلان العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة المعنيين لدعم لبنان وشعبه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان الحريري، قال في وقت سابق، إن السعودية منحت السلام للبنان وتريد الخير لكل اللبنانيين، موضحا أن السعودية لم ترسل الصواريخ للبنان كما فعل الآخرون، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه «حزب الله».

وأشار الحريري، إلى أن اعتذاره عن تشكيل الحكومة كان بمثابة تضحية، كما وجه انتقادات إلى الرئيس ميشال عون و«حزب الله»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.