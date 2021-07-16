القصة الكاملة للهجوم المتبادل بين حلا شيحة وتامر حسني ومعز مسعود

دخل أبطال فيلم «مش أنا» في حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت رسميا الفنانة حلا شيحة بطلة العمل، تبرؤها من الفيلم، ورفضها طرح كليب أغنية «بحبك» بمشاهد احتضانها من الفنان تامر حسني عبر موقع «يوتيوب» وهو ما جعل تامر يفتح النار عليها ودخل في مشادة مع زوجها معز مسعود.

بداية القصة

البداية كانت بكتابة شيحة منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، قالت فيه: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

وتابعت: «أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف».

وأكدت أنها شعرت بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بـ«ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هاتكسف أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».

ووجهت رسالة لتامر حسني: قائلة: «الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي إنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب».

رد تامر حسني على حلا

وكتب تامر منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «نهاركم جميل يا أغلى الناس، الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصيا، ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو».

وأضاف: «أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل.. دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة إني احترمت كلامي معاكي، وعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة».

الكليب حرام على «يوتيوب» وحلال في السينمات

وتابع تامر حسني: «وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على يوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي، منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش إنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه».

واستطرد: «هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولا حد أجبرك؟ وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا».

ووجه حديثه لحلا شيحة، قائلا: «إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع، وبقيتي تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية، وأنتي عارفاها كويس ووافقتي عليها ودا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل».

واختتم حديثه قائلًا: «أنا زعلان منك جدا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احتراما لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة إني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع، ويكتبلك كل الخير اللهم آمين».

معز مسعود يدافع عن زوجته

من جانبه، بعث الداعية والمنتج معز مسعود برسالة دعم إلى زوجته الفنانة حلا شيحة في أزمتها الأخيرة، بعدما تبرأت من مشاهد أحضان تامر حسني لها في فيلمها الأخير «مش أنا».

وكتب معز مسعود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. أنا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان كان.. وفيلمي القادم رايح مهرجان ڤينيسيا قريب»، متابعًا: «هنقدر ناخد أنا وأنتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الأجيال الجاية».

وعلق معز مسعود على غضب حلا شيحة من مشاهدها في فيلم مش أنا، قائلًا: «قادر افهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وان حياتك اتغيرت زي ما انتِ قولتي في البوست بكل احترام.. قادر كمان افهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي و تجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا».

واستكمل، قائلًا: «ولو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص اجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام».