بنات شيحة «دونت ميكس».. حلا تحرم الفن وهنا تنتظر فيلمها عن الاغتصاب

اختلفت رؤية الفنانة حلا شيحة، للفن في الفترة الأخيرة، عن أختها هنا شيحة، فبينما تصدرت حلا شيحة، محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تبرأت من أحدث أفلامها «مش أنا»، وحرمت الفن، فإن «هنا» ترى أنّ الفن به مساحة كافية من الحرية لمناقشات الموضوعات المُختلفة، منها الاغتصاب الزوجي.

حلا شيحة: زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها على «إنستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأضافت: «أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف»، وأكدت على أنها شعرت بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بـ«ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».

هنا شيحة: «النهاردة يوم جميل» يناقش قضية الاغتصاب الزوجي

وعلى صعيد آخر، انتهت الفنانة هنا شيحة، من تصوير مشاهدها من فيلم «النهاردة يوم جميل»، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض المصرية والعربية.

وقالت هنا شيحة في تصريحات تليفزيونية، إن الفيلم يناقش قضية الاغتصاب الزوجي بشكل مباشر لأول مرة في الدراما المصرية والعربية.

وتخوض «هنا» بطولة فيلم «النهاردة يوم جميل»، بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم «باسم سمرة، نجلاء بدر، محمود الليثي، أحمد وفيق، انتصار، وفراس سعيد»، سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.