بسمة وهبي تهاجم «معز وحلا»: هما ملهمش بيت يتكلموا فيه؟

هاجمت الإعلامية بسمة وهبي، عبر حسابها بـ«إنستجرام» رد معز مسعود على زوجته حلا شيحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت بسمة قائلة «عايزة أفهم هو حلا ومعز ملهمش بيت يتكلموا فيه، فبيردوا على بعض ويواسوا بعض على مواقع التواصل الاجتماعي».

معز مسعود يهاجم تامر حسني

وكان معز مسعود هاجم الفنان تامر حسني ردا على كلام زوجته حلا شيحة، حيث قال عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. أنا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان كان.. وفيلمي القادم رايح مهرجان ڤينيسيا قريب»، متابعًا: «هنقدر ناخد أنا وأنتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الأجيال الجاية».

وقال عن غضب زوجته من كليب «بحبك»: «قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا، وإن حياتك اتغيرت زي ما إنتِ قولتي في البوست بكل احترام.. قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا».

وأضاف: «لو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام».

وكانت حلا شيحة كتبت منشورا عبر «إنستجرام» تهاجم فيه تامر حسني بعد طرحه كليب «بحبك» من فيلم «مش أنا».