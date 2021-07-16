14 معلومة مهمة عن موسم الحج هذا العام: أساور وبطاقات ذكية ومجموعات

تشهد البقاع المقدسة هذا العام موسم حج استثنائي، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة فريضة الحج، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أكد محمد عبد الرحمن البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة، في تصريحات تلفزيونية له، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وأبرز تفاصيل موسم الحج الحالي نرصدها لكم كما يلي:

1- عمل خطة محكمة تفوق الخطة التي كانت تجرى لملايين الحجاج في الأعوام الماضية.

2- كل 20 حاج سيكونوا في حافلة واحدة معهم قائد وسيتحركوا سويا طوال موسم الحج.

3- كل 20 حافلة ستمثل وحدة تنفيذية وكل 5 حافلات تمثل مجموعة من 100 شخص ولهم مشرف وكل 10 مجموعات تمثل مخيم 1000 حاج.

4- إذا أصيب حاج بفيروس كورونا ستحصر الإصابة في الـ20 المقيمين معه وسيمكنوا وقتها السيطرة على الإصابة.

5- جميع من هم في الحج محصنين ضد فيروس كورونا، حيث إن الحصول على اللقاح شرط أساسي للحاج.

6- كل المشاركين في خدمة المعتمرين والحجاج حصلوا على اللقاح بالكامل منذ شهر رمضان الماضي.

7- كل حاج يحمل بطاقة الشعائر الذكية للحج بالاضافة للأساور الذكية.

8- تقسيم المخيمات والحافلات لألوان ولا يمكن للحاج الذي يحمل شارة من لون معين دخول مخيم آخر ولا أتوبيس غير الذي تم تخصيصه له.

9- حال ظهور إصابة يمكن معرفة الذين خالطتهم تحديدًا حتى معرفة من خالطتهم في صحن الطواف وجسر الجمرات وصعيد عرفات.

10- المملكة منحت الجميع فرصة التسجيل للحج عبر المنصة الرسمية للمواطنين والمقيمين.

11- سجل في المنصة 585 ألف شخص ومنهم غير المحصنين ثم بادروا بالحصول على اللقاح.

12- الفئة العمرية التي حددتها وزارة الصحة السعودية للحج من 18 عام لـ65 عاما.

13- حددت وزارة الحج الأولوية لمن لم يؤدِ فريضة الحج ثم كبار السن.

14- الحجاج المشاركين في الحج ينتموا لأكثر من 150 جنسية تمثل المسلمين في شتى بقاع الأرض.