13 تصريحا لأشهر جراح ألماني: عاملت مبارك كمريض عادي والجراح المصري جيد

حل البروفيسور الألماني، ماركوس بوشلر، الذي يُعتبر أشهر جراح أورام في العالم، الحائز على جائزة ألمانيا لبحوث السرطان وبحوث الأورام، وأجرى 2000 عملية لرؤساء ومشاهير العالم، ضيفًا على الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

الجراح الألماني الشهير تحدث عن الجراحة عمومًا، وعن أبرز مريض مصري عالجه، حيث أجرى جراحة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتحدث عن الأطباء المصريين وأبرز ما ذكره نرصده لكم كما يلي:

1- أخلاقياتنا كأطباء جراحة حول العالم هي معاملة البشر بمستوى واحد.

2- أعالج الرؤساء والمشاهير والرياضيين والبشر العاديين جدا بطريقة واحدة.

3- عندما يأتِ المرضى لغرفة الجراحة كل المرضى متساوون وطاولة العمليات كلهم بشر.

4- حينما أعالج رئيس جمهورية يعود لطبيعته البشرية ولا يتعامل معي كرئيس.

5- أحب الأطباء المصريين ولدى أصدقاء كثيرين منهم.

6- مصر لديها جراحين جيدين جدا وهم مهنيين ومحترفين في مجالات نقل الأعضاء وغيرها.

7- جودة الجراحين المصريين مرتفعة جدا ويمكن مقارنتهم بالجراحين الألمان ويجب توصيل هذه الجودة لكل الجراحين في مصر.

8- الجراحة هي قضية فنية وقضية علمية، والدمج بينهم بعقلية جيدة يؤدي لعمل جيد.

9- كلما زاد الأطباء الكبار كلما زاد الطلب عليهم.

10- الجراحون الصغار جيدون ويمكن أن يتعاملوا مع الحالات السهلة مثل جراحات المرارة وغيرها.

11- جراحات الأورام ونقل الأعضاء من الأفضل أن يقوم بها جراحون كبار وليس صغار في السن.

12- جراحات الأورام السرطانية تطورت كثيرًا الآن مع استخدام وسائل العلاج المناعي والإشعاعي.

13- أستمتع في الجراحات الدقيقة والعالم يجب أن يكون متواضعًا حتى يستمع الناس له.