عاجل.. إصابات كورونا في الهند تتخطى حاجز الـ31 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 38949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ونحو 542 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31026829 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 412531 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تسجيل 40026 حالة شفاء من الفيروس، ليصل مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 30183876 حالة.