ارتفاع حصيلة أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 117 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي اندلعت في جنوب أفريقيا إلى 117 قتيلا، وقالت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا أمس الخميس، إن الجيش عمل على زيادة عناصره من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار الهدوء النسبي في جوهانسبرج، وتهدئة المناطق الأكثر توترا خصوصا المدن الكبرى في كوازولو-ناتال ودوربان، حيث ما زالت تسجل أعمال عنف.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 72 شخصا، واعتقال أكثر من 1200 آخرين، في الاحتجاجات التي اندلعت الجمعة الماضية، حيث أغلق مئات المحتجين الطرق ونهبوا المتاجر وأشعلوا النار في الشاحنات والسيارات.

وقالت الوزيرة بالإنابة في رئاسة الجمهورية، خومبودزو نتشافيني، أمس الخميس، أثناء حديثها لوسائل الإعلام عن آخر تطورات الاحتجاجات في البلاد، إنه قد تم تسجيل 26 حالة وفاة في جوتنج، فيما لقى 91 شخصا مصرعهم في كوازولو ناتال.

الوزيرة بالإنابة في رئاسة الجمهورية: الوضع يتحسن في مقاطعة جوتنج

وأشارت نتشافيني، إلى أن الوضع يتحسن في مقاطعة جوتنج، بينما لا تزال منطقة كوازولو ناتال مضطربة لكنها تتحرك ببطء نحو الاستقرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقد أُلقي القبض على إجمالي 2203 شخصا في جوتنج وكوازولو ناتال، من بينهم، 725 في جوتنج و1478 في كوازولو ناتال.

وأضافت نتشافيني، أن الحكومة قلقة بشأن سلسلة التوريد وحركة البضائع من مينائي ديربان وريتشاردز باي إلى وجهات مختلفة حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية بالحجارة وأشياء خطيرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت نتشافيني، أن جهاز شرطة جنوب أفريقيا يوفر الحراسة لعمليات نقل إمدادات الأكسجين والأدوية والسلع الرئيسية الأخرى التي يجب أن تصل إلى جميع أنحاء البلاد، مضيفة إن الشرطة اعتقلت أحد الأشخاص الـ12 الذين يشتبه في تحريضهم الناس على ارتكاب جرائم.

وأشارت الوزيرة بالإنابة في رئاسة الجمهورية، إلى أن فريق التعقب التابع لجهاز الشرطة في جنوب أفريقيا كثف من مراقبة الـ11 الباقين، وفيما يتعلق بنشر 25 ألف جندي، كان هناك 10 آلاف على الأرض حتى أمس الخميس.