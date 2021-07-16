عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات غربي ألمانيا إلى 81 قتيلا

أعلنت وسائل إعلام، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت غربي ألمانيا إلى 81 قتيلا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واجتاحت عاصفة ضربت غربي البلاد العديد من المناطق، التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار، وتسببت في حدوث فيضانات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت «وكالة الأرصاد الجوية» الألمانية، حذرت في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من 3 ولايات غربية، فيما أعلنت مدينة هاجن، حالة الطوارئ بعد فيضان «نهر فولم».