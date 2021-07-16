حملات لتوعية المواطنين والجزارين بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحي بالصرف (صور)

أطلقت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك، حملات لتوعية المواطنين بالشوارع والأسواق ومحلات الجزارة والمجازر، لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي والتي تؤدي إلى كثرة الطفوحات وانسدادها، إضافة إلى الاستخدام الأمثل لمياه الشرب واتباع طرق الترشيد الحديثة.

حملات توعية بالجيزة

بدوره، أكّد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنَّ فريق التوعية بالشركة أجرى سلسلة من الحملات التوعوية للمواطنين تجوب جميع أنحاء المحافظة لحث المواطنين على عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي مع الاستخدام الأمثل لمياه الشرب، لافتا إلى أنَّ إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحي من السلوكيات غير الصحيحة والتي تؤدي إلى كثرة الطفوحات وانسداد شبكة الصرف الصحي، مناشداً المواطنين ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

حملات توعوية بالمجازر وأماكن ذبح الأضاحي بالغربية

وأكّد المهندس خالد جمال الدين أحمد القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إطلاق فريق التوعية حملة توعوية خاصة بالجزارين والمواطنين لعدم إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف مما ينتج عنه انسداد وطفوحات في الشوارع وتكون مصدر تلوث بيئي وضرورة الاستخدام الأمثل لمياه الشرب والحد من الإسراف في المياه واتباع طرق الترشيد الحديثة.

ضعف ضغوط مياه الشرب داخل الشبكات

فيما أكّد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انطلاق حملة التوعية الخاصة بالجزارين والمواطنين في كل مراكز المحافظة والأماكن التي تشهد تجمعًا للجزارين كشارع مصطفى كامل والرملة وميدان الفنية بالحادقة من أجل رفع الوعي المائي والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

حملات توعية بمجازر غرب مدينة المنصورة

من ناحيته، قال المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إنَّ الشركة أطلقت حملة ميدانية لتوعية العاملين بالمجازر بغرب مدينة المنصورة، بكلًا من مناطق شارع السلخانة، وجيهان، والجلاء، وأحمد ماهر، لحثهم على التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أنَّه تمّ لصق ملصقات المدون بها رقم الخط الساخن الخاص بالشركة 125 لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة.

حملات للتوعية الميدانية بالمنوفية

وأصدر الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تعليماته لفريق إدارة التوعية للبدء في تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بجميع مدن المحافظة متخذة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع المواطنين، حيث من المتوقع زيادة في استخدامات المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي.

انطلاق حملات التوعية ببني سويف

وأعلن اللواء المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إنطلاق حملات التوعية بكيفية استخدام شبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة، لافتا إلى أنَّ حملات التوعية التي يتمّ تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، والتعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي.