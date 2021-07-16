رئيس جامعة العلمين الجديدة: نستوعب 25 ألف طالب وسندرس 30 برنامجًا

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الجديدة، إن الجامعة مبنية على البرامج البينية، حيث تحتوي على أكثر من تخصص، وستشهد تدريس تخصصات حديثة، مثل علوم وهندسة الحاسبات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والصحة العامة.

وأضاف «الكردي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبد الصمد: «قسم الصحة العامة سيكون مسؤولا عن صحة المواطن في فترة ما قبل المرض، مثل التغذية والعمل على أن يكون المواطن ذا صحة جيدة».

وتابع رئيس جامعة العلمين الجديدة: «الجامعة تستوعب ما بين 20 ألفا إلى 25 ألف طالب في تخصصات مختلفة، وجرى فتحها للدراسة بشكل جزئي، بواقع 6 تخصصات، جزء منها في القطاع الطبي مثل الصيدلة، والهندسة وعلوم هندسة الحاسب وإدارة الأعمال والتصميم والفنون والدراسات القانونية، ويدرس بالجامعة الآن 500 طالب».

وأردف: «لدينا 9 برامج، وسنضيف إليها برنامجين، وبالتالي سيكون لدينا 11 برنامجا في 8 مجالات، وعند اكتمال الجامعة، فإننا سندرس 30 برنامجا».

تفاصيل إنشاءات مسجد المولى بالعلمين

بينما قال المهندس علي حسين، المشرف على المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، إن هذه المدينة هي قلب العلمين الجديدة، وتعتبر المتنفس لسكان المدينة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدانا، مقسمة إلى منطقتين «أ وب»، وتحتوي على عدد من المباني، من أبرزها مسجد وكنيسة ومبنى الجهاز ودار الأوبرا والمتحف.

وأضاف حسين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، «المدينة تقدم السكن التجاري والترفيهي ومسجد مصمم على التراث العثماني ونفذناه خلال 13 شهرا، وهو إنجاز رائع، مساحة مسطحة 14 ألف متر».

من جهته تطرق المهندس عاطف عبد العزيز، مدير مشروع المدينة التراثية، إلى الحديث عن مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة، وهو مبني على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثماني والقباب مبنية على الطراز الأندلسي، وبه 44 قبة، بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، وجرى إنجازه في نحو 13 شهر.