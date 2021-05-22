عبدالغفار يبحث توقيع اتفاقية بين جامعة مولان و«العلمين الدولية»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، اجتماعًا مع وفد جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، بحضور الدكتور عصام الكُردي رئيس جامعة العلمين الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التعليم العالي للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجاري.

وتناول الاجتماع بحث الاتفاقية المتوقع توقيعها بين جامعة العلمين الدولية وجامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، وذلك من أجل تشجيع تنظيم زيارات للباحثين في الجامعتين، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الباحثين، وتفعيل الأنشطة الجامعية الأخرى بما في ذلك التبادل الطلابي.

واتفق الجانبان على إتاحة إنشاء المؤسستين لبرامج مشتركة تؤدي إلى منح درجات علمية مشتركة، وسوف يتم تضمين التفاصيل المتعلقة بمدة الدراسة، وتنظيم التدريس، والإدارة الأكاديمية والإدارية في اتفاقية التعاون المزمع توقيعها خلال الفترة القادمة.