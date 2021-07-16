«القوى العاملة» تنظم دورة لريادة الأعمال لخريجي التدريب المهني ببورسعيد

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، دورة ريادة الأعمال التي تنظمها مديرية القوى العاملة ببورسعيد لـ 13 من خريجي مراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يسهم في تشغيل الشباب وتنفيذ مشروعات صغيرة لخفض معدلات البطالة.

وأوضح السيد السنجابي، مدير المديرية في بورسعيد، أن هذه الدورة تشمل ثلاثة أقسام «تنمية المهارات، وإبدأ بنفسك، أعرف مشروعك»، ويتم من خلالها تعريف الخريجين بالخدمات المقدمة من المديرية في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، والحقوق والواجبات الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، والتشغيل، والتدريب المهني.

وأشار مدير المديرية إلى أنه يتم أيضا التعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية، لافتا إلى تحديد الأهداف والمشروعات التي يرغب المتدربين في إقامتها، وعمل دراسات الجدوى لكل مشروع، وإرساء قواعد العمل، وتحديد مصادر التمويل، وتشجيع المتدربين على إقامة مشروعاتهم، والمشاركة فيما بعد في المعارض لعرض المنتجات الخاصة بهم.

كما سلم مدير المديرية ومدير فرع الجهاز، شهادات إتمام التدريب للخريجين، لافتا إلى أنه ستتم متابعة خريجي التدريب من قبل إدارة التدريب المهني بعد دخولهم سوق العمل بمشروعاتهم، لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم في مجالات عملهم، ليكونوا نواة رجال أعمال يساهموا في بناء اقتصاد الدولة.