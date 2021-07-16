«القوى العاملة»: تعيين 1052 شابًا في جنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بتعيين 1052 شابا، منهم شاب من ذوي الهمم والعزيمة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1127 شابأ.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب لعامل، وصرف منحة عيد العمال لـ 2599 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و299 ألفا و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 47 عاملاً جديداً على المنظومة، وتحرير 620 بوليصة تأمين على الحياة لتلك الفئة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 196 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل 2 ندوة توعية، كما تم تلقي 105 شكاوى عمالية وتسوية 7 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى، و36 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 20 منشأة، وإعادة التفتيش على 88 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 17 قياس وبحث 3 شكاوى.

وأوضح أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.