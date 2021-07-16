تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021.. 8 أيام بقرار الرئيس

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس بتعديل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تبدأ في القطاع العام من غدا السبت الموافق 17 يوليو 2021، بدلا من الاثنين 19 يوليو، وتنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو، وذلك بواقع 8 أيام للقطاع العام، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة، وذلك بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القطاع الخاص ينتظر قرار القوى العاملة بشأن إجازة عيد الأضحى 2021

وقال مصدر مسؤول، إن القطاع الخاص ينتظر موعد الإجازة الرسمية من وزارة القوى العاملة، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، والتي أصبحت 8 أيام للقطاع العام، مضيفا أن قانون العمل نص على منح العاملين بمنشآت القطاع الخاص إجازة رسمية بأجر كامل في الأعياد الدينية، على أن يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، وهو وزير القوى العاملة.

مصدر مسؤول: من المتوقع أن تصبح إجازة القطاع الخاص 8 أيام بدلا من 4

ولفتت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الإجازة قد تزيد بقرار من رئيس الوزراء، ويلتزم بها القطاع الخاص، بزيادة عدد الأيام إلى 8 أيام بدلا من 4، مثل القطاع العام.

جدير بالذكر أن بيانًا صدر من مجلس الوزراء، بتعديل عدد أيام إجازات عيد الأضحى للقطاع العام، وزيادتها لتصبح من السبت 17 يوليو إلى السبت 24 يوليو الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.