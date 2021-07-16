مصادر تفجر مفاجأة عن إجازة العيد للقطاع الخاص بعد تعديلها للحكومي

قالت مصادر حكومية مسؤولة، إن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، صدر بها قرار أمس، من وزير القوى العاملة، أن تكون 4 أيام تبدأ من الإثنين المقبل، «وقفة عرفات»، وتنتهي الخميس، 22 يوليو، ثالث أيام العيد.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن قانون العمل نص على منح العاملين بمنشآت القطاع الخاص إجازة رسمية بأجر كامل في الأعياد الدينية، على أن يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، وهو وزير القوى العاملة.

ولفتت المصادر، إلى أن الإجازة قد تزيد بقرار من رئيس الوزراء، ويلتزم بها القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن بيانًا صدر من مجلس الوزراء اليوم، بتعديل عدد أيام إجازات عيد الأضحى، وزيادتها لتصبح من السبت 17 يوليو إلى السبت 24 يوليو الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقطاع الحكومي.