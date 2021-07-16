برج العرب.. مدينة التطوير والتنمية في مبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية

تصدر اتسم مدينة برج العرب غرب الإسكندرية عمليات البحث، بعد احتفالية مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة، فهي المدينة التي ستشهد التطوير والتنمية خلال الفترة المقبلة ضمن مبادرة حياة كريمة، نظرا لكونها من المدن التي تعاني من فقر الخدمات الصحية والتعليمية منذ سنوات طويلة، لذلك تم اختيارها لتصبح مدينة التطوير في المبادرة الرئاسية التي تضم عددا من المدن على مستوى محافظات الجمهورية.

برج العرب القديمة في الإسكندرية

تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير مدينة برج العرب القديمة من خلال 3 قرى «بهيج وأبو صير والغربانيات»، فضلا عن 46 قرية تابعة لها، ونسبة الإناث 55% إلى 45% ذكور، وتبلغ نسبة الإسكان في مدينة برج العرب القديمة نحو 150 ألف مواطن، أكثر من نصفهم من فئة الشباب.

برج العرب تعود للحياة

ويعد مركز برج العرب من الأماكن المحرومة من الصرف الصحي، وتشهد الكثير من تجمعات المياه في فصل الشتاء، إضافة إلى تهالك شبكة الطرق والمواصلات حيث الكثير من الطرق غير آدمية ويصعب الوصول إليها، كما أن المدينة محرومة من مشروعات التعليم حيث تصل كثافة الفصول إلى65 طالبا في الفصل الواحد، ومن المقرر أن تتراجع إلى 40 طالبا للفصل الواحد، من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 21 مدرسة .

حياة كريمة في برج العرب

برج العرب ستشهد طفرة في التنمية والتطوير حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 52 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 21 مشروعل للأبنية التعليمية، بمجموع 73 مشروعا، فيما يتم تدقيق بيانات سكن كريم في الوقت الجاري.