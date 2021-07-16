منسق «حياة كريمة» بالإسكندرية: المبادرة أنهت زمن اللقطة وبدأت الأفعال

كشف الدكتور محمد شعبان، منسق مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية، عن تفاصيل المبادرة، وكيفية رؤية المواطنين لها، لافتا إلى أن المواطنين كانوا يظنون أن المبادرة تهدف إلى التقاط صور فقط دون عمل، إلا أنه مع استمرار العمل وجدوا أن هناك عمل حقيقي على أرض الواقع، قائلا: «حياة كريمة أنهت زمن اللقطة وجاءت بالافعال والتغيير».

150 ألف مواطن يستفيدون من حياة كريمة بالإسكندرية

وأضاف شعبان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية تستهدف تطوير مدينة برج العرب القديمة من خلال 3 قرى أم، تتمثل في «بهيج وأبو صير والغربانيات»، فضلا عن 46 قرية تابعة لها، ونسبة الإناث 55% إلى 45% ذكور، لافتا إلى أن قرى ونجوع برج العرب القديمة تحوي نحو 150 ألف مواطن، أكثر من نصفهم من فئة الشباب.

رفع كفاءة التعليم في برج العرب بـ21 مدرسة ضمن حياة كريمة

وأوضح أن مركز برج العرب غير مخدوم نهائيا بالصرف الصحي، ناهيك عن تهالك شبكة الطرق، بالإضافة إلى أن كثافة الفصول كانت تبلغ 65 طالبا في الفصل الواحد، بينما يتم استهداف 40 طالبا للفصل الواحد، وذلك سيتم من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 21 مدرسة حتى الآن.

مدارس متخصصة تنشأ لأول مرة في برج العرب على هامش حياة كريمة

وأكد على إنشاء مدارس متخصصة للمرة الأولى في برج العرب، على رأسها إنشاء 3 مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، واحدة للسمعي وثانية للذهني وأخرى للبصري، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة تجريبي لغات من رياض الأطفال حتى الثانوي.

إجمالي مشروعات حياة كريمة في برج العرب

وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات المستهدفة حتى الآن 52 مشروعا، بالإضافة إلى 21 مشروع أبنية تعليمية، أي بمجموع 73 مشروعا، فيما يتم تدقيق بيانات سكن كريم في الوقت الجاري.

رفع كفاءة سبل الحياة في برج العرب ضمن حياة كريمة

وأكد أنه سيتم رفعة كفاءة للصرف الصحي، وخطوط مياه شرب جديدة، لتغطية القرى بالكامل، بالإضافة إلى مد خطوط الغاز الطبيعي للأماكن المتاح الإدخال لها، ناهيك عن توصيل خدمات الاتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة باستخدام خطوط الفايبر، وتدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية بكافة القرى المزمع تطويرها، مؤكداً أن خلال عام ستتغير الحياة تماما.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحياة كريمة بالإسكندرية

وشدد أن المواطنين ظنوا أن المبادرة هدفها اللقطة وفقط، إلا أنهم قد لمسوا الأفعال الحقيقية التي تتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسعدهم خلال تواجدهم في مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة، لافتا إلى أن العمل في الوقت الجاري على محو الأمية التعليمية بالإضافة إلى محو الأمية الإلكترونية.

وعن أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، أكد أنه كان واضحا وصريحا معهم بأن الحياة تتغير بعد حياة كريمة، مؤكدا أن ذلك بدء يتجلى في بعض الأمور، أبرزها أن الأطفال بدؤوا في تدريبات رياضية مختلفة، بعدما كانوا يلعبون في الرمال أمام بيوتهم، مشيرا إلى أن كبار السن يؤكدون دائما على سعادتهم أنهم عاشوا لذلك اليوم الذي وجدوا فيه الدولة المصرية تهتم بهم.