«التموين» تكشف معلومات جديدة عن نزاع لقب «نادي القرن»

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الزمالك والأهلي هما قمم الهرم الرياضي في مصر، والوزارة ليست طرفا في أي شيء يتعلق بما يثار حول نادي القرن، ولكنها تنظر للأمر وفقا للأوراق المقدمة.

وأكد العشماوي في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأهلي لديه تسجيل لمجموعة من العلامات التجارية، والأمر كذلك ينطبق على النادي الأبيض، وبشكل قاطع لم ننتهِ من مسألة الفحص والإجراءات التي تخص العلامات التجارية سواء فيما يتعلق بتعارض العلامات التجارية أو نظر نزاع قائم، ومازلنا نطلع على المستندات من الطرفين، وزعم البعض أننا انتهينا من الأمر، ولكن هذا لم يحدث والأمر مازال قيد الدراسة ومستمرين في فحص العلامات وسنعلن الأمر كاملًا فور الانتهاء دون تمييز أو تحيز.

التموين: طلب تسجيل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي مازال قيد البحث

وفي 7 يوليو الماضي قالت الوزارة في بيان رسمي إن طلب نادي الزمالك بتسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم المقدم في يوليو 2020، تحت الدراسة، ولا صحة لما أثير بشأن رفض الوزارة تسجيل العلامة التجارية.

وحينها تقدم النادي الأهلى باعتراض على طلب الزمالك لتسجيل العلامة التجارية، مستندا لتسجيله علامة متشابهة في عام 2007.

ويعطي القانون الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وحال موافقة لجنة نظر الطلب، ينشر قرار التسجيل في جريدة العلامات التجارية، من تاريخ تقديم الطلب.

الزمالك يبحث مخاطبة الفيفا لاعتماد شعار الأكثر تتويجا

وتبحث اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك مسألة تشكيل لجنة جديدة للتقدم بملف شامل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي، لاعتماد شعار الأكثر تتويجا في القرن العشرين، باعتبار أن الزمالك الأكثر تتويجًا بالبطولات والأحق بلقب نادي القرن.