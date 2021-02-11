تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ جماهير الأهلي: يستحق لقب نادي القرن

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والامتنان للنادي الأهلي، مصدر سعادة المصريين، على تشريفه الدولة المصرية والشعب المصري، وتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية.

وتمنت التنسيقية، استمرار النادي في إحراز البطولات، ليظل دائمًا سفير الكرة المصرية.

واستطاع النادي الأهلي، حصد المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية، الذي يقام حاليا في الدوحة، وذلك بعد تغلبه على فريق بالميراس البرازيلي، بضربات الجزاء، وقدمت القلعة الحمراء، آداء متميز على مدار البطولة، حيث تمكن الأهلي من الفوز في المباراة الأولى على نادي الدحيل القطري، بهدف نظيف أحرزه اللاعب حسين الشحات.

ولم يتمكن النادي الأهلي من الفوز على بايرن ميونخ الألماني، حيث خسر النادي الأحمر المباراة بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما ليفاندوفسكي.

وحصد نادي بايرن ميونخ الألماني، كأس العالم للأندية، بعد فوزه في المباراة الأولى على النادي الأهلي، والمباراة الثانية على الفريق المكسيكي.