جندية تقدم مؤتمرا صحفيا حول الحج.. السعودية تتنصر دائما للمرأة

مكاسب عديدة حققتها المرأة السعودية وتطورات قاربت واقع المرأة وسعت إلى إصلاحه ومكنتها من اقتحام مختلف القطاعات والمجالات التي تمتد من التعليم والرياضة إلى سلك القضاء والعسكرية لتصل إلى المناصب السياسية والمراكز الإدارية العليا بالتوازي مع فرص وامكانيات هيأت لهن التطور المهني والرقي الفكري والاجتماعي والاقتصادي، وكان آخرها حين قدمت جندية سعودية، المؤتمر الصحفي الذي تعقده القيادات الأمنية قبيل موسم الحج كل عام، وكانت هذه المهمة على مدى عقود حكرا على الجنود، لتصبح عبير الراشد، أول امرأة في تاريخ المملكة العربية السعودية تقوم بهذا العمل، حيث حقق مقطع فيديو الذي يوثق تقديم الراشد للمؤتمر الصحفي، تداولا واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مشجعة وترحيب.

عبير الراشد أول جندية سعودية تقدم المؤتمر الصحفي للحج

وأشارت قناة الإخبارية السعودية، إلى أن الجندية السعودية عبير الراشد خطفت الأنظار، حين قدمت فعاليات المؤتمر السنوي لقوات أمن الحج، تميزت بالحضور الكبير والثقة في النفس فضلا عن صوتها القوي.

فيديو الجندي "عبير الراشد" تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن #الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cxHjpOtedF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2021

وأوضحت وسائل الإعلام السعودية أن الجندية السعودية عبير الراشد ظهرت بزيها العسكري الأسود، بما فيها قبعتها التي ارتدها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين يشاركون في المؤتمر الصحافي، وبينهم مدير الأمن العام، قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد طويان.

وبعد ذلك ألقت عبير الراشد عبر منصة المؤتمر الصحفي، كلمة ترحيبية قصيرة، قبل أن تعلن بدء المؤتمر الذي يشرح فيه الضباط المسؤولون عن أمن الحج الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على الحجاج وتسهيل نسكهم، حيث يشارك هذا الموسم 60 ألفا من المواطنين والمقيمين، جرى اختيارهم من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني، وهو عدد أكبر من حجِ 2020، لكنه أقل بكثير من مواسم الحجِ الاعتيادية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج في السعودية، إن عملية اختيار ضيوف الرحمن لموسم الحج الحالي تمت بطريقة إلكترونية، حيث أوضح أنه جرى اختيار 60 ألف حاج من نحو 150 جنسية ومن المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية أنها تتبع أعلى مستويات الاحتياطات الصحية في ضوء جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، حيث حددت أعمار الحجاجِ بين 18 و65 عاما، مع استثناء أصحاب الأمراض المزمنة.