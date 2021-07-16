وزير الزراعة يبحث مع سفير إسبانيا التعاون في الاستزراع السمكي وإنتاج التقاوي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي والتقاوي وتحديث الري والصوب الزراعية القصير.

وأكد السفير الإسباني أن العلاقات المصرية الأسبانية متميزة حيث تعتبر أول دولة تعاملت معها مصر في مشروع الصوب الزراعية، مشيرا إلى أن المشروعات العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والري الحديث، فضلا عن أن مصر تعتبر أولى دول المنطقة في إنتاج البلطي والثالث عالميا، كما أن مصر الأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة.

‏وأضاف القصير أنه بحث أيضا مع السفير الإسباني التعاون في مجال الصحة السمكية والتصحر والذكاء الاصطناعي، ‏وتناول الجهود التي تبذلها الدولة حاليا للتغلب على ندرة المياه، مشيرا إلى أن حصة مصر من النيل ثابتة منذ عشرات السنوات رغم الزيادة السكانية المطردة وكذلك زيادة الرقعة الزراعية.

وأكد أن مصر لم تنكر حق إثيوبيا في التنمية، في مقابل الحفاظ على حق مصر في الحياة وحقوقها التاريخية والأزلية في نهر النيل.

‏ ‏من ناحيته، وجه السفير الإسباني الشكر لوزير الزراعة على حفاوة الاستقبال وعلى العرض الوافي لمستقبل التعاون بين مصر وإسبانيا.

وقال السفير الإسباني إن البلدين تربطهما تعاون ومصالح مشتركة منذ قديم الأزل لأنهما شركاء في حوض البحر المتوسط.

‏وأضاف أن بلاده لن تبخل بالتعاون مع مصر في المجالات التي طرحها وزير الزراعة، مشيرا إلى التطور الذي شهدته الزراعة المصرية مؤخرا كما أن المعامل التابعة للوزارة تتمتع بجودة عالية.

واتفقا ‏وزير الزراعة والسفير الأسباني على سرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وترجمته لأفعال على أرض الواقع، مع تشكيل مجموعة عمل من الخبراء في البلدين .

‏حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والمستشار التجاري الإسباني وبعض المسؤولين من السفارة الإسبانية بالقاهرة.