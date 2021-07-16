أجبرته عائلته على الالتحاق بـ«الحقوق».. معلومات عن يوسف شعبان في ذكرى ميلاده

عرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، تقريرا تلفزيونيا عن الفنان يوسف شعبان، في الذكرى الـ90 لميلاد صاحب الأدوار المتنوعة.

ولد في حي شبرا

وجاء في التقرير: «وهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرها من الشخصيات التلفيزيونية والسينمائية والمسرحية الخالدة في الوجدان، والتي جسدها الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي ولد في مثل هذا اليوم في حي شبرا بالقاهرة، وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية».

تفوق في الرسم وعائلته أجبرته على الانضمام للحقوق

وبسبب تفوقه في مادة الرسم، قرر الانتساب لكلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة، وأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس، ومن هناك تعرف على أصدقاء عمره مثل الفنان كرم مطاوع والفنان سعيد عبدالغني والكاتب إبراهيم نافع.

عدد أعماله السينمائية 133 فيلما

بدأ مسيرته السينمائية والاحترافية في عام 1958 في فيلم «سهم الله»، ثم توالت أعماله السينمائية التي جاوزت 133 فيلما سينمائيا، لاقى في بداياته السينمائية منافسة شرسة، ولكنها شريفة من أبرز نجوم فترة السيتينات، وهم رشدي أباظة وكمال الشناوي وصلاح ذو الفقار وحسن يوسف وشكري سرحان، وكان بعضهم يغري المنتجين بتخفيض الأجر الذي يحصل عليه للتأثير عليهم لاختياره، وعدم اختيار يوسف شعبان.

مسيرته التلفزيونية بدأت عام 1963

وفي عام 1995 قرر الابتعاد عن المجال السينمائي، والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في السنة، للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين، وبدأت مسيرة أعماله التلفزيونية منذ عام 1963 وقدم أكثر من 130 مسلسلا، أبرزها «العائلة والناس» و«الشهد والدموع» و«الوتد» و«عائلة الدوغري» و«لحظة ضعف» و«رأفت الهجان» و«الضوء الشارد» و«المال والبنون» وغيرها.

تسديد كل ديون نقابة الممثلين

وبدأت مسيرته المسرحية بالمسرحية التلفزيونية «الطريق المسدود»، وهي من إخراج الفنان نور الدمرداش، ثم قدم عدة مسرحيات أهمها «شيء في صدري» و«أرض النفاق»، وفي عام 1997 نجح في انتخابات نقابة الممثلين في منصب رئيس النقابة، واستطاع خلال فترة رئاسته النقابة، تسديد جميع الديون المترتبة عليها، وأنشأ نادٍ كبير في القاهرة.