استعدادات مكثفة بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى

كثفت محافظة الجيزة من استعداداتها بكافه القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، و أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين

وأشار محافظ الجيزة إلى إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بالأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة .

تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة

وأكد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بـ«الوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل»، لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل بالإضافة إلى متابعة أعمال شركات الجمع السكني والنظافة للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر، لافتا إلى تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبيح و تخصيص حملة مركزية بسعه 20 معدة نظافة لسرعة التوجيه بالمناطق الساخنة.

وأشار المحافظ إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعة الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين بالإضافه إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أية مشاكل تنتج عن زيادة الاستهلاك للمياه، لافتا إلى تنفيذ حملات توعية من خلال شركه المياه والصرف الصحى لحث المواطنين على عدم إلقاء مخلفات الأضاحى داخل شبكات الصرف الصحى والاستخدام الأمثل للمياه ويتم استقبال اى شكاوى او طوارئ بقطاع المياه من خلال الخط الساخن 125 .