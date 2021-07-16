بأقل من 70 جنيها.. دليلك لمشاهدة أفلام عيد الأضحى في السينمات

تعرض السينمات المصرية هذا الأسبوع أفلاما جديدة تختلف ما بين الخيال العلمي والأكشن والمغامرات والكوميدي، عربية وأجنبية، وذلك استعداد لموسم عيد الأضحى، حيث يوافق أول أيام العيد الثلاثاء 20 يوليو، وجاء دليل الأفلام الجديدة كما يلي:

Escape Room: Tournament of Champions

تدور أحداث الفيلم حول ستة أشخاص يجدون أنفسهم محبوسين في سلسلة أخرى من غرف الهروب، وذلك دون قصد، لكن سرعان ما يكتشفوا العديد من الأسرار.

أبطال الفيلم تايلور راسل، لوجان ميلر، توماس كوكويرل، هولاند رودن، أنديا مور، رينيه هاربيك، والمخرج آدم روبيتيل.

Space Jam: A New Legacy

تدور أحداث الفيلم حول نجم السلة العالمي ليبرون جيمس الذي يجتمع مع باجز باني ودافي داك وبقية شخصيات عالم لوني تونز، حيث يقرر الطرفان التعاون للمنافسة في مباراة كرة سلة مصيرية.

أبطال الفيلم ليبرون جيمس، سونيكا مارتين جرين، دون شيدل، جابرييل إيجلاسيس، كاث سوسين، مارتن كليبا، والمخرج جاستين لين.

العارف

تدور أحداث الفيلم عن فكرة حرب العقول في وقتنا الحالي، وذلك خلال شخصية «يونس» الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، مما يضطره للدخول في صراع سرش.

أبطال الفيلم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، من إخراج أحمد علاء الديب.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يطرح الفيلم عدة تساؤلات عن تجربة الزواج والصراعات التي يمر بها الزوجين، من خلال شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة عنه.

أبطال الفيلم كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، والمخرج أحمد الجندي.

Gunpowder Milkshake

تدور أحداث الفيلم عن قاتلة مأجورة تكبر ابنتها لتصبح هي الأخرى قاتلة مأجورة، وتقع في أزمة أثناء تنفيذ إحدى العمليات، حيث تعلق فتاة في سن الثامنة في حروب العصابات، وعلى سام أن تنقذها.

أبطال الفيلم: كارين جيلان، كارلا جوجينو، لينا هيدي، آنجيلا باسيت، ومخرج الفيلم نافوت بابوشادو.

وتستعرض "الوطن" السينمات التي يقل سعر تذكرتها عن 70 جنيهًا، وهي سينما جالكسي التي يبلغ سعر التذكرة بها 40 جنيها في حفلات 10 صباحا، 12 ظهرا، وسعر التذكرة في باقي الحفلات 70 جنيها، وسينما التحرير يبلغ سعر التذكرة بها 50 جنيها بحفلة 10 صباحا، وسعر التذكرة 60 جنيها في باقي الحفلات.

وجاء سعر التذكرة بسينما مترو 50 جنيهًا في حفلات 10 صباحا و1 ظهرا، و60 جنيها لباقي الحفلات، بينما سينما داون تاون يبلغ سعر التذكرة الخاصة بها 50 جنيهًا لكل الحفلات، وسعر التذكرة بسينما كوزموس 45 جنيها لحفلات 10 صباحا، 1 ظهرا، و50 جنيها لباقي الحفلات.