أحمد فهمي يكشف لـ «الوطن» حقيقة استعانته بـ«دوبلير» في فيلم العارف

حالة كبيرة من النجاح يعيشها الفنان أحمد فهمى خلال الفترة الحالية، بعد طرح فيلمه الجديد العارف عودة يونس، الذي يخوض من خلاله تجربة جديدة ومختلفة عليه لأول مرة بعيدا عن الكوميديا.

أحمد فهمي يتحدث عن فيلم العارف

وفي تصريحات خاصة لـ «الوطن»، كشف الفنان أحمد فهمي كواليس مشاركته في فيلم العارف، قائلا: «الفيلم إحنا قعدنا كتير بنصور فيه لظروف كورونا، وكان فيه سفر كتير وتعبنا فيه جدا الصراحة».

وتابع، «غير كدا هو تجربة جديدة عليا فعلا، كنت مركز فيها كويس، وبصراحة أحمد عز والمخرج أحمد علاء اشتغلوا معايا عليها كويس جدا، بشكرهم جدا، وبإذن الله الفيلم يطلع بنفس المستوى اللي تعبنا فيه».

أما عن مشاهد الأكشن التي قدمها أحمد فهمي في فيلم العارف عودة يونس، فقال «زي أي ممثل، فيه مشاهد استعنت فيها بدوبلير وفيه مشاهد عملتها بنفسي».

فيلم العارف عودة يونس

يذكر أن فيلم العارف عودة يونس بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل السفاح

كما يستعد الفنان أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة للتجهيز لمسلسله الجديد «السفاح»، والذي يخوض من خلاله تجربة الأعمال التي يتم عرضها على المنصات الإلكترونية، وهو عمل مستوحى من قصة حقيقية عن سفاح الجيزة الذي اشتهر بجرائمه العديدة، وهو من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج أحمد علاء الديب.