«الصحة والسكان» تكشف موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

كشفت اللجنة العلمية لفيروس بوزارة الصحة والسكان إمكانية وجود موجة رابعة لفيروس كورونا في مصر في الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بشكل كبير خلال الـشهر الماضي حتى سجلت أرقام وزارة الصحة للإصابات في تقرير أمس الخميس 81 إصابة و7 وفيات فقط.

وزارة الصحة والسكان تكشف موقف الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وقال مصدر باللجنة لـ«الوطن»، إنَّ هناك حالة استهتار ظهرت خاصة مع وجود إجازة طويلة لعيد الأضحى المبارك 2021 في مصر، تصل لنحو أسبوع وتوجه بعض القطاعات لعدم الاستجابة لمطالب الحصول على لقاح كورونا، متوقعًا أنَّ تشهد مصر ارتفاعا في نسب الإصابات عن الأرقام الحالية في ظل توقعات وجود بعض حالات عدم الاتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لكن فميا يتعلق بموعد الموجة الرابعة هناك احتمال لدخول الموجة الرابعة في شهر سبتمبر المقبل، كون هذا الشهر تكون فيه درجات الحرارة انخفضت بعض الشيء عن درجات الحرارة هذه الأيام.

وقال المصدر، إنَّه «حتى هذه اللحظة لا يوجد في مصر أي تحوّرات خطيرة لفيروس كورونا، خاصة أنَّ الإجراءات التي تقوم الدولة بها تمنع دخول تحوّرات أو سلالات جديدة للفيروس، راجيًا من المواطنين خلال فترة العيد الأضحى الالتزام، خاصة أن المناسبات والمصايف تتسم بالتجمعات الكبيرة».

اجراءات عاجلة ضد متحور دلتا بلس

في وقت سابق، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس بوزارة الصحة والسكان لـ الوطن، إنَّ متحوّر دلتا بلس موجود في 79 دولة، وهناك استعداد وجاهزية للتعامل معه حال وصوله مصر، قائًلا «احنا متوقعين إنَّه ميدخلش بس جاهزين لو دخل ببروتكول علاجي وأدوية»، كاشفًا أنَّ هناك حالات الدولة على رفضت فيها دخول مواطنين ثبت أنَّهم مصابون بتحوّرات أو بالفيروس ويعودون على الطائرة نفسها.