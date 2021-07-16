ندوة بعنوان «لا للعنف» بالمدينة الصديقة للنساء في دمياط

نظم فرع المجلس بدمياط ندوة بعنوان «لا للعنف»، تضمنت التعريف بكافة أشكال العنف وكيفية مواجهته وآلية مجابهة الخوف تجاه أي حالات تحرش تتعرض لها السيدات والفتيات.

في بداية الندورة تحدثت دكتورة منى عزت استشارى بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومروة نبيل مقررالفرع، حول دور الأم فى الاستماع لمشاكل الفتيات وآلية حلها بطريقة سليمة، كما تضمنت الندوة الحديث عن قضايا المرأة والطرق المختلفة لمجابهة العنف سواء بتقديم شكوى أو تحرير محضرا بالشرطة، والاتصال بمكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن 15115والاتصال بخط نجدة الطفل للابلاغ عن حالات العنف تحت سن 18سنة .

وعلى هامش الندوة جرى تقديم عرضا مسرحيا من فريق رؤية للدراما الحركية بعنوان «ضفاير»، عن قضية ختان الإناث، كما تم تقديم فقرات لمسرح العرائس و الساحر وفقرات غنائية من الأطفال الموهوبين بمدينة عزبة البرج وورشة رسم، كما تم تنظيم معرض لسيدات مبادرة «ست الدار»، لمنتجات يدوية وغذائية.

و كانت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتحت المدينة الصديقة للنساء، المُنفذة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، برفقة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وويريش رامسوك نائب السفير الهولندى بالقاهرة، وكرستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر، والسفير عبدالرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة.

المشروع يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، والمدينة الصديقة للنساء هي الأولى من نوعها بالمحافظة، تم تنفيذها على أعلى مستوى.