تفاصيل اختفاء طائرة روسية عن شبكات الرادار: على متنها 17 راكبا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، اختفاء طائرة ركاب من طراز «أي أن - 28» من على شاشات الرادار في منطقة باكشارسكي بتومسك الروسية.

وقال المتحدث إن طائرة «أي أن-28» التابعة لشركة «سيبيريان لايت»، لم تتواصل مع البرج، مضيفا أن على متن الطائرة 17 راكبا.

وكان المكتب الإعلامي في وزارة الطوارئ الروسية، قد أعلن الأربعاء الماضي، أنه تم العثور على 19 جثة لركاب طائرة «آن-26» في موقع تحطمها في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقال متحدث باسم المكتب لوكالة «سبوتنيك» إنه «خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على 10 جثث أخرى، وبذلك بلغ إجمالي عدد الجثث التي تم العثور عليها 19 جثة»، وحتى الآن تم التعرف على جثة واحدة، مشيرا إلى أن أعمال البحث في موقع تحطم الطائرة المذكورة ما زالت مستمرة.

فيما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية بأن الطائرة من طراز «أن-28» اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

كما أكد مصدر في سلطة الطيران الروسي تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة المختفية.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.