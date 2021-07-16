رئيس هيئة الثروة السمكية يزور منطقة بورسعيد ويتابع الأعمال

بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد الميداني لمتابعة سير العمل في جميع المواقع التابعة للوزارة، زار صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مواقع ومنشآت ومنطقة وميناء الصيد ببورسعيد لمتابعة سير العمل بهم والوقوف على المستجدات وعمليات التطوير بالمنطقة.

وخلال جولته التفقدية تابع رئيس هيئة الثروة السمكية مراحل التطوير بمزرعة الرسوة المكثفة والمفرخ البحري ومعمل اشتوم الجميل وأثنى على الإنجاز والجهد المبذول ووعدهم بتذليل أي عقبات تعوق سير العمل.

كما توجه مصيلحي للإدارة المتكاملة وأعقبها زيارة لمنطقة ببورسعيد واجتمع بالعاملين بها ثم توجة لميناء الصيد للتوقف على مستجدات تطويرة والتقى بأصحاب المراكب الذين توجهوا بالشكر لرئيس الهيئة على دعمهم الدائم.

كما قدم مصيلحي في نهاية زيارته التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.