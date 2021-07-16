محافظ الغربية يهنئ منسق «حياة كريمة» بعد تكريمه من السيسي

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، منسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

جاء ذلك عقب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، في المؤتمر الوطني الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي عقد باستاد القاهرة بحضور أكثر من 30 ألف مشارك.

وأكد محافظ الغربية أن تكريم اليوم، يأتي في إطار دعم الدولة للقيادات الشبابية المؤهلة لاستلام القيادة في المستقبل.

نجحت في اختيار مجموعة من الشباب المتميزين في الجهات الحكومية

أشار إلى المحافظة، نجحت في اختيار مجموعة من الشباب المتميزين في الجهات الحكومية المختلفة لتكوين المكتب الفني للمحافظ، والذي كان لهم الدور البارز في إدارة العديد من الملفات المختلفة على مدار الأشهر الماضية.

ومن جانبه، أعرب «الحضري» عن سعادته البالغة بهذا التكريم من الرئيس السيسي، وجاء تكليلًا لجهوده وجهود زملائه بالمكتب الفني ومؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مشروعات المبادرة بمركز زفتى، موجهًا الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم.