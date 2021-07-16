محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع ترسا

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطريق والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر «ترعة الزمر سابقا»، بمناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية. ووجه المحافظ برفع أي مخلفات خاصة بأعمال التطوير أولا بأول، واستغلال المساحات بالشكل الأمثل مع استكمال تنسيق الأرصفة والفراغات ودعمها بالإنترلوك لتسهيل حركة المشاة.

متابعة نسب تنفيذ أعمال رصف طريق أسفل كوبري ترسا

وتفقد المحافظ، كوبري ترسا الجديد، للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشددا على أن تكون على أعلى مستوي، ويكون لها طابع جمالي، وتحقق مستوى إنارة جيد بالطريق، بالإضافة لمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبري وجودة الأعمال المنفذة.

متابعة عمل الشركة المنفذة لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل

وتابع محافظ الجيزة، نسب تطوير الجزيرة الوسطى وإجراء التنسيق الجمالي لها بطول شارع محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، موجها رئيس حي الطالبية، بالمتابعة الدورية للأعمال مع الشركة المنفذة لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وتلافي أي ملاحظات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد نور رئيس حي العمرانية، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

تطوير شارعي النيل والبحر الأعظم

وكان محافظ الجيزة، أجرى جولة لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارعي النيل والبحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق لأرصفة المشاة وأماكن أنتظار السيارات بشارع البحر الأعظم.

وشدد المحافظ، على رفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها.