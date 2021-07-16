سفيرة مصر بالهند تعرض على وزيرة الشؤون الخارجية الموقف من أزمة السد

بحثت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الهند، الدكتورة هبة المراسي، مع ميناكاشي ليكي، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والثقافة بالهند، سبل تنسيق المواقف بالمحافل متعددة الأطراف، ومنها مجلس الأمن الدولي، في ضوء عضوية الهند غير الدائمة بالمجلس، حيث تترأس الهند المجلس خلال شهر أغسطس المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، الجمعة، أن السفيرة المراسي استعرضت خلال اللقاء محددات الموقف المصري، فيما يتعلق بقضية السد الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المجالين السياسي والثقافي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو.