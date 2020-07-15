التلفزيون الإثيوبي يعتذر عن "سوء فهم" تصريحات ملء سد النهضة

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية، تعديلًا لما نقلته عن تصريحات وزير الري ببلادها عن إعلان البدء في ملء سد النهضة، مقدمة اعتذارًا عما أسمته بـ"سوء التفسير" للتقارير المنشورة على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت نقلًا عن وزير الري إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي، ولكن أيضا لصالح الأجيال القادمة.

وبحسب وزير الري فإن ارتفاع السد زاد من 525 قدمًا إلى 560 هذا العام، لكنه لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قد اتخذت خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب.

وكان التلفزيون الإثيوبي قد نقل عن وزير المياه والري في بلاده أن إثيوبيا بدأت عملية البدء الأولي لسد النهضة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب،

وجاء في التصريحات المنسوبة للوزير الإثيوبي، أن المفاوضات التي اُختتمت بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة تم الاتفاق خلالها على بعض النقاط، مشيرًا إلى أن بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي.