رغم مشكلة تغريدتها.. نادين نجيم تستعد لـ صالون زهرة بعد نجاح 2020

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم تريند محرك البحث جوجل بمصر ولبنان والسعودية وذلك بسبب مشاركتها بوست يتضمن رسالة قاسية قالت فيها: «الوفاء غالي جداً فلا تتوقعه من رخيص، تبًا لمجتمع ذكوري خال من الرجال»، والملفت أن نادين أغلقت خاصية التعليقات على هذه الصورة، وهذا ما زاد تساؤلات البعض حول من تقصده نادين بهذه الرسالة؟.

الجمهور لـ نادين نجيم: من تقصدين برسالتك

بوست نادين نسيب نجيم تسبب فى هجوم ناري عليها من قبل المتابعين ما جعلها تغلق التعليقات على الصورة، وهذه ليست المرة الأولى حيث إنها قبل عدة أيام نشرت جملة للراحلة البريطانية مارجريت تاتشر تقول «الرغبة في الفوز تولد في معظمنا، وإرادة الفوز مسألة تدريب، أما أسلوب الفوز فمسألة شرف» وتعرضت أيضا فيها للسخرية من المتابعين.

الفنانة نادين نجيم تستعد حاليا لإطلاق عملها الدرامي الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية والذي سيجمعها للمرة الثانية مع الفنان معتصم النهار بعنوان «صالون زهرة» من إنتاج شركة الصباح وذلك بقصة مختلفة ومن المرجح أن تكون شخصيتها شعبية كما تبين من خلال كواليس التصوير مؤخرا.

صالون زهرة لـ نادين نجيم مع معتصم النهار

كانت نادين نجيم قد حققت نجاحا مبهرا فى شهر رمضان الماضي حين قدمت مسلسل 2020 مع الفنان السوري قصي خولي وحقق العمل نجاحا ساحقا فى بيروت وعدد من الدول العربية، حيث جسدتها دور الضابط سما التى تتخفى فى دور فتاة شعبية لتدخل وكر صناعة المخدرات فى بيروت الذى يتزعمه عدد من الرجال الشعبين منهم صافي الذى يقوم بدوره الفنان قصى خولي، ومع مرور الأحداث تدخل فى قصة حب عنيفة صافي، وتنتهي تلك القصة مع قتل صافي لنفسه فى الحلقة الأخيرة حتى لا يسلم نفسه لرجال الشرطة ولكنه يموت بين أحضان حبيبته سما التى جسدت دورها نادين نجيم.